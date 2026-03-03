Un concert inédit d'Harry Styles diffusé le 8 mars sur Netflix

C’est une annonce qui va ravir tous les fans de Harry Styles. Netflix a annoncé, ce lundi 2 mars, la diffusion, ce dimanche 8 mars, d’un concert de l’artiste. Un show qui sera enregistré deux jours plus tôt, le vendredi 6 mars, dans la salle mythique Co-op Live Arena.

Un concert unique, mais surtout proposé à petit prix, contrairement au reste de sa tournée. Les places étaient vendues à seulement 20 livres, soit environ 23 euros.

L’occasion de découvrir en live son nouvel et dernier album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. , qui sortira ce vendredi 6 mars.