Un concert inédit d'Harry Styles diffusé le 8 mars sur Netflix
Publié : 3 mars 2026 à 15h10 par Elodie Quesnel
Netflix a annoncé la diffusion, le dimanche 8 mars 2026, d'un concert d'Harry Styles enregistré à Manchester ce vendredi 6 mars. Il donnera un aperçu en live de son nouveau et dernier album "Kiss All The Time. Disco, Occasionnaly."
C’est une annonce qui va ravir tous les fans de Harry Styles. Netflix a annoncé, ce lundi 2 mars, la diffusion, ce dimanche 8 mars, d’un concert de l’artiste. Un show qui sera enregistré deux jours plus tôt, le vendredi 6 mars, dans la salle mythique Co-op Live Arena.
Un concert unique, mais surtout proposé à petit prix, contrairement au reste de sa tournée. Les places étaient vendues à seulement 20 livres, soit environ 23 euros.
L’occasion de découvrir en live son nouvel et dernier album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. , qui sortira ce vendredi 6 mars.
Une première performance depuis trois ans
Si Harry Styles a donné, le week-end dernier, le 28 février, une performance live de son premier single Aperture sur la scène de la cérémonie des Brit Awards, ce concert marquera sa première performance depuis trois ans.
En France, Netflix mettra en ligne "One Night in Manchester" à 20 heures.