Eurovision 2026 : et la représentante de la France est..

La relève est assurée ! On sait désormais qui succèdera à Louane pour porter les couleurs de la France à l’Eurovision 2026. Après des semaines de spéculations, le suspense est terminé : c’est la jeune et prometteuse Monroe qui s’envolera pour Vienne, en Autriche, où la grande finale se tiendra le 16 mai.

À seulement 17 ans, la chanteuse franco-américaine n’est pas une inconnue. En 2024, elle a ébloui le public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, dévoilant une voix puissante et une maîtrise impressionnante du chant lyrique. Une aventure qu’elle a tentée sur les conseils de sa tante installée dans l’Hexagone… et le pari s’est révélé gagnant.

Depuis, Monroe a transformé l’essai avec la sortie d’un premier album éponyme, revisitant les grands classiques de l’opéra. Une tournée était prévue au printemps pour aller à la rencontre de son public, mais changement de programme : cap sur l’Eurovision ! Un défi XXL qui pourrait bien propulser sa carrière à la vitesse de la lumière.

Pour l’instant, le mystère reste entier autour du titre qu’elle interprétera sur scène. La chanson sera dévoilée prochainement, et les fans sont déjà en ébullition. L’an dernier, Louane avait décroché une 7e place. Monroe fera-t-elle encore mieux ? Réponse le 16 mai… et tous les regards seront braqués sur elle.