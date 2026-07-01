À seulement 7 ans, il gravit l'une des falaises les plus célèbres du monde

À seulement 7 ans, l'Américain Joey Danger Evermor est entré dans l'histoire de l'escalade.

Le jeune garçon est devenu le plus jeune grimpeur à atteindre le sommet d'El Capitan, l'immense paroi rocheuse du parc national de Yosemite, en Californie. Un exploit exceptionnel qui force l'admiration tant ce défi est considéré comme l'un des plus exigeants au monde.

Pour rejoindre le sommet de cette falaise mythique, haute de près de 900 mètres, Joey a dû faire preuve d'un courage et d'une détermination remarquables. Son ascension s'est étalée sur cinq jours, durant lesquels il a affronté des conditions particulièrement difficiles. Tempêtes, fatigue, faim et vertige ont rythmé cette aventure hors du commun. Malgré ces obstacles, le jeune grimpeur n'a jamais renoncé et a poursuivi son objectif jusqu'au bout.

El Capitan est une véritable référence dans l'univers de l'escalade. Chaque année, des grimpeurs venus du monde entier tentent de relever ce défi, mais même les adultes les plus expérimentés consacrent souvent plusieurs années à acquérir les compétences techniques et physiques nécessaires avant d'oser s'y attaquer. Réussir une telle ascension à seulement 7 ans relève donc d'un exploit rarissime.

Cette performance s'inscrit également dans une histoire familiale. Jusqu'à présent, le record du plus jeune grimpeur à avoir atteint le sommet appartenait à son grand frère, Sam Evermor. En 2022, celui-ci avait réalisé la même ascension à l'âge de 8 ans. Joey améliore donc le record familial d'une année, preuve d'une véritable passion pour l'escalade transmise et encadrée par leurs parents, qui ont accompagné leurs enfants dans cette aventure exceptionnelle.

L'arrivée au sommet a été marquée par un moment particulièrement symbolique. Une fois l'ascension terminée, Joey Danger Evermor a célébré son anniversaire en soufflant ses sept bougies au sommet d'El Capitan. Une manière inoubliable de fêter cet âge, au terme d'un défi que bien peu d'adultes seraient capables d'accomplir.