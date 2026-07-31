Des marmottes sur OnlyFans : la drôle d’initiative de chercheurs américains pour financer la science
Publié : 31 juillet 2026 à 6h00 par Alicia Méchin
Les chercheurs américains rivalisent d’imagination pour trouver de nouvelles sources de financement.
Face aux difficultés croissantes liées aux coupes dans les budgets publics consacrés à la recherche, certains laboratoires tentent désormais des solutions pour le moins inattendues. C’est le cas d’une équipe de scientifiques qui étudie les marmottes dans le Colorado. Pour continuer à financer leurs travaux, ces chercheurs ont décidé de lancer un compte sur OnlyFans, une plateforme connue principalement pour ses contenus payants destinés aux adultes.
L’idée pourrait prêter à sourire : des chercheurs qui se mettent à nu pour financer leurs études ? Mais la réalité est tout autre. Leur compte, baptisé « OnlyMarms », ne propose aucun contenu érotique. Les vedettes sont uniquement des marmottes.
Les abonnés peuvent y découvrir des vidéos d’animaux dans leur quotidien : des marmottes qui jouent, creusent leurs terriers, se nourrissent ou interagissent entre elles. Derrière cette initiative décalée se cache pourtant un véritable enjeu scientifique.
"OnlyMarms"
Depuis plusieurs décennies, ces chercheurs suivent les marmottes à ventre jaune afin d’étudier leur comportement, leur reproduction et leur capacité d’adaptation face aux changements environnementaux, notamment au réchauffement climatique. Ces travaux de long terme reposent traditionnellement sur des financements publics, aujourd’hui plus difficiles à obtenir.
L’objectif d’OnlyMarms n’est évidemment pas de remplacer les subventions publiques, mais plutôt de générer quelques revenus complémentaires pour financer du matériel ou certaines dépenses du laboratoire.
Pour l’instant, le succès reste limité. Après un mois d’existence, le compte affichait moins de 1 000 visites et seulement 44 abonnés. Une performance qui ne permettra pas de révolutionner le financement de la recherche, d’autant que la plateforme prélève une commission de 20 % sur les revenus générés.
Mais pour les scientifiques, l’intérêt de cette expérience dépasse largement la question financière. Cette opération permet surtout de rapprocher la recherche du grand public, en utilisant l’humour et les réseaux sociaux pour rendre accessibles des travaux parfois difficiles à expliquer.
Derrière la plaisanterie des « marmottes sur OnlyFans », le message est donc très sérieux : lorsque les financements traditionnels diminuent, même les chercheurs doivent parfois faire preuve d’une créativité inattendue pour continuer leurs missions.