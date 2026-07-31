Des marmottes sur OnlyFans : la drôle d’initiative de chercheurs américains pour financer la science

Face aux difficultés croissantes liées aux coupes dans les budgets publics consacrés à la recherche, certains laboratoires tentent désormais des solutions pour le moins inattendues. C’est le cas d’une équipe de scientifiques qui étudie les marmottes dans le Colorado. Pour continuer à financer leurs travaux, ces chercheurs ont décidé de lancer un compte sur OnlyFans, une plateforme connue principalement pour ses contenus payants destinés aux adultes.

L’idée pourrait prêter à sourire : des chercheurs qui se mettent à nu pour financer leurs études ? Mais la réalité est tout autre. Leur compte, baptisé « OnlyMarms », ne propose aucun contenu érotique. Les vedettes sont uniquement des marmottes.

Les abonnés peuvent y découvrir des vidéos d’animaux dans leur quotidien : des marmottes qui jouent, creusent leurs terriers, se nourrissent ou interagissent entre elles. Derrière cette initiative décalée se cache pourtant un véritable enjeu scientifique.