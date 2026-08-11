A Sumatra, une forêt est devenue le refuge de près de 200 orangs-outans

Il y a une quinzaine d’années, aucun orang-outan ne vivait dans la réserve de Jantho, située dans la province d’Aceh, sur l’île indonésienne de Sumatra. Aujourd’hui, la forêt abrite une population sauvage de près de 200 individus grâce à un important programme de réintroduction.

Depuis 2011, des orangs-outans secourus principalement dans le cadre de trafics illégaux ou dans des zones touchées par la déforestation sont progressivement transférés dans cette forêt protégée. L’objectif : leur permettre de retrouver un environnement naturel et, à terme, de reconstituer une population capable de vivre de manière autonome.

Et les premiers résultats sont particulièrement encourageants. Les chercheurs ont déjà confirmé au moins dix naissancesau sein de cette nouvelle population. Un signe essentiel : les animaux ne font pas que survivre dans la réserve, ils commencent à s’y reproduire durablement.

Cette réussite est également une excellente nouvelle pour l’ensemble de l’écosystème. Les orangs-outans jouent notamment un rôle important dans la dispersion des graines, contribuant ainsi au renouvellement naturel de la forêt et au maintien de sa biodiversité.

La réserve de Jantho montre donc qu’un programme de conservation peut véritablement permettre à une espèce menacée de retrouver sa place dans la nature. Une initiative qui pourrait aussi contribuer, sur le long terme, à préserver les habitats et les ressources naturelles dont dépendent de nombreuses autres espèces.

Une belle Good News venue de Sumatra : après avoir été victimes du trafic et de la destruction de leur habitat, ces orangs-outans ont désormais une forêt où vivre… et une nouvelle génération est déjà là.