Alzheimer : des chercheurs japonais ouvrent une nouvelle piste pour lutter contre la maladie

C’est la piste explorée par des scientifiques japonais, qui pensent avoir identifié une substance capable de jouer un rôle majeur dans l’évolution de la maladie.

Depuis plusieurs décennies, les recherches sur Alzheimer se concentrent notamment sur deux phénomènes : l’accumulation de plaques de protéines bêta-amyloïdes entre les neurones et la formation d’amas d’une autre protéine, appelée tau, à l’intérieur des cellules nerveuses. Ces mécanismes sont associés à une dégradation progressive du cerveau et à l’apparition de troubles de la mémoire.

Mais une équipe de chercheurs japonais s’intéresse à un autre élément : une petite protéine appelée humanine. Cette substance, produite naturellement par certaines cellules, pourrait agir comme un véritable système de protection pour les neurones. Elle aurait la capacité de limiter certains mécanismes qui conduisent à leur destruction.

L’idée des scientifiques est donc différente de l’approche traditionnelle : plutôt que de chercher uniquement à éliminer les éléments responsables de la maladie, il s’agirait de renforcer les défenses naturelles du cerveau. Des premières expériences, notamment sur des modèles animaux, ont montré que cette molécule pouvait contribuer à protéger les cellules nerveuses et ralentir certains processus de dégénérescence. Ces résultats restent toutefois préliminaires : une découverte en laboratoire ne signifie pas encore qu’un médicament pourra être développé rapidement.

La prochaine étape consiste à mieux comprendre le fonctionnement exact de cette substance et à déterminer si elle pourrait être utilisée chez l’être humain, notamment sous la forme d’un traitement capable de prévenir ou de ralentir la progression de la maladie. Cette découverte illustre en tout cas une évolution importante dans la recherche sur Alzheimer. Pendant longtemps, les scientifiques ont surtout tenté de comprendre comment le cerveau était attaqué. Désormais, certains travaux cherchent aussi à comprendre comment il tente de se défendre naturellement.

La maladie d’Alzheimer reste aujourd’hui incurable et touche des millions de personnes dans le monde. Mais cette nouvelle piste rappelle que la compréhension de la maladie progresse : l’objectif n’est plus seulement de combattre les dégâts causés au cerveau, mais peut-être aussi de réveiller ses propres mécanismes de protection.