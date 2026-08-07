Angèle et Amélie Lens dévoilent leur collaboration tant attendue

Elle était attendue ! La collaboration entre la DJ Amélie Lens et Angèle est enfin disponible partout depuis ce vendredi 7 août. Avec Run, les deux artistes signent une collaboration techno 100% belge. Avec sa voix de velours, Angèle vient contrebalancer la ligne de basses percutantes. Rythmé par un refrain constitué de « run » répétitifs, le résultat est aussi envoûtant qu’entêtant.

Pour accompagner cette sortie, Amélie Lens a dévoilé des images inédites tournée lors de la prestation live de Run au Dour Festival, le 16 juillet dernier. Filmées en noir et blanc, on y découvre les coulisses du festival, ainsi que la prestation scénique des deux femmes. Il faut dire que c’était un petit événement, car Angèle est la première artiste invitée en live par Amléie Lens.

Avec cette nouvelle collaboration, Angèle poursuit encore un peu plus son immersion dans le monde de la musique électronique. Après What you want en collaboration avec Justice, et Dis-le dont le clip est inspiré de l’univers des free-party, c’est au tour de Run de venir s’imbriquer dans l’univers de son prochain album Instinct.