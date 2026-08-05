Benny Blanco invite Selena Gomez et Becky G sur son nouveau single

Quelques jours avant la sortie de son nouvel album, Benny Blanco lève le voile sur un nouvel extrait très attendu. Le producteur américain s'associe une nouvelle fois à (sa femme) Selena Gomez et invite Becky G sur Te Olvido (La La), un morceau reggaeton qui met à l'honneur les racines hispaniques des deux chanteuses.

Porté par un refrain en espagnol particulièrement accrocheur, le titre mêle une production estivale à un texte qui évoque la fin d'une relation ambiguë et la volonté de tourner définitivement la page. Le clip officiel, mis en ligne en même temps que le single, met en scène les trois artistes dans une ambiance colorée et estivale, à l'image de ce morceau.

Te Olvido (La La) est le dernier avant-goût de Hermoso, le quatrième album studio de Benny Blanco, prévu pour le 14 août. Ce projet marque un tournant pour le producteur, qui explore plus largement les sonorités latino-américaines. Les précédents extraits avaient déjà donné le ton avec des collaborations réunissant notamment Myke Towers et BB Trickz.