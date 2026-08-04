Tiny Desk invite Charlie Puth pour une live session solaire
Publié : 4 août 2026 à 15h42 par Robin LECOMTE
Crédit image: Charlie Puth
Pour la promotion de son dernier album, Charlie Puth est passé chez Tiny Desk pour une session live où il a réorchestré ses plus grands classiques. Vingt minutes de musique live entre pop, R’n’B et jazz.
Charlie Puth passe chez Tiny Desk ! Accompagné de son fidèle clavier, la popstar américaine a été invité par la chaîne YouTube NPR pour une session live. Entouré de plusieurs musiciens et de chœurs, il a interprété ses trois grands classiques We Don’t Talk Anymore, Attention et See You Again. Pour l’occasion, il les a même réorchestrés à la sauce jazz, porté par les guitares, le piano et la batterie autour de lui. Le sourire aux lèvres, il en a également profité pour présenter son dernier album avec le single Changes.