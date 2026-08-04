Tiny Desk invite Charlie Puth pour une live session solaire

Charlie Puth passe chez Tiny Desk ! Accompagné de son fidèle clavier, la popstar américaine a été invité par la chaîne YouTube NPR pour une session live. Entouré de plusieurs musiciens et de chœurs, il a interprété ses trois grands classiques We Don’t Talk Anymore, Attention et See You Again. Pour l’occasion, il les a même réorchestrés à la sauce jazz, porté par les guitares, le piano et la batterie autour de lui. Le sourire aux lèvres, il en a également profité pour présenter son dernier album avec le single Changes.