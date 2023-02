À Tours, l’hôpital des nounours rassure les enfants

Comme cela existe déjà à Caen, Nice, ou encore à Nantes, l’association l’hôpital des nounours voit le jour désormais à Tours, sous l’impulsion de l’Association des étudiants en médecine de Franc et les Carabins de Tours. Le principe est simple : dédramatiser l’univers médical auprès des plus jeunes et dissiper une éventuelle peur de la blouse blanche.

« On aimerait voir cette évolution de leur vision, qu’ils aient moins peur », nous explique Zéliha, étudiante en médecine à Tours et secrétaire de l’association. « C’est souvent le cas chez des enfants de cet âge-là, ajoute Camille, étudiante également et chargée de communication, le médecin c’est (…) le vaccin, un examen clinique qui est long, qui ne fait pas très plaisir ».