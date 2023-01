À Tours, Ovation modernise le cabaret

Après 7 ans de réflexion et de recherche, Marjory et François Belenfant ont ouvert le cabaret Ovation en septembre 2020. Des débuts compliqués à cause de la crise sanitaire, puisque le couple a dû fermer un mois plus tard, pour le confinement réglementaire. Mais aujourd’hui, c’est une affaire qui séduit chaque jour un peu plus de spectateurs.

Sur scène, 7 danseuses, 1 danseur comédien et 1 danseur acrobate font le show, accompagnés par 3 techniciens. Mais ne vous attendez pas à assister à un spectacle de cabaret traditionnel. « On a repris les bases du cabaret que l’on connait, les plumes par exemple, nous explique Marjory. Mais on voulait axer sur le visuel, la vidéo. Il y a du laser interactif également. Tout ça, c’est des choses que l’on ne trouve pas en général dans les cabarets ».