A voir cette semaine : "Vice-Versa 2", "The Bikeriders", "Les infaillibles", on vous aide à choisir...

A voir à partir du 19 juin : "The Bikeriders", "Vice-Versa 2" et "Les Infaillibles".

Alors oui, les suites ont tendance à nous rendre méfiant, mais rassurez-vous, Vice-Versa 2, vous pouvez aller le voir les yeux fermés… enfin, vous m’avez compris.

Il y a 10 ans, on avait laissé la petite Riley tranquillement gérée par ses émotions : Joie, Dégout, Peur et Colère. Sauf qu’aujourd’hui, l’adorable enfant a changé – et pas qu’un peu – c’est une ado… L’occasion pour tout un tas d’autres émotions de pointer leur nez. La cohabitation s’annonce compliquée…

Faites place à Anxiété, Envie, Embarras ou encore - et surtout – Ennui. L’adolescence dans tous ses excès est une mine d’or, et permet à cet opus de proposer de nouvelles aventures intelligentes, émouvantes et drôles.

Un film idéal pour un bon moment en famille.