Changement d’heure 2025 : on passe ce week-end à l’heure d’été !

Comme chaque année depuis 1976 à l’arrivée du printemps, la France passe à l’heure d’été. Le changement sera effectif dans la nuit du 29 au 30 mars. S’il sera possible de profiter un peu plus des soirées ensoleillées, il faudra en revanche se contenter d’une nuit de sommeil un peu plus courte entre samedi et dimanche, puisque l’on avance d’une heure. A 2h, il sera donc 3h.

Comme le rappelle le site du gouvernement, le changement d’heure peut perturber pendant quelques jours notre organisme : troubles du sommeil, altération de l’humeur et digestion difficile peuvent se faire ressentir.

Bientôt supprimé ?

Qu’en est-il de la suppression du changement d’heure ? 84% des Européens y étaient favorables, selon une consultation publique lancée par la Commission européenne en 2018. Le Parlement européen a voté la suppression en 2019, mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a entrainé un report. Depuis, le dossier a été renvoyé aux calendes grecques et aucune nouvelle date n’a été annoncée. Plusieurs pays comme l’Argentine, la Russie, l’Arménie, l’Egypte, la Tunisie, la Turquie ou encore le Brésil ont déjà abandonné le changement d’heure.