L'association de défense des animaux L214 a porté plainte contre l'abattoir de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, pour sévices graves et mauvais traitements. À l'appui de sa démarche, elle a diffusé des images qui montreraient notamment des animaux saignés alors qu'ils seraient encore conscients. L'association réclame la fermeture de l'établissement.

Cette affaire relance la question de la surveillance des abattoirs. Car contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce ne sont pas uniquement les services de l'État qui sont chargés de veiller au respect des règles de protection animale. La première responsabilité incombe aux exploitants eux-mêmes.

Un contrôle qui commence à l'intérieur de l'abattoir

La réglementation impose aux établissements de mettre en place leurs propres procédures de surveillance. Ils doivent notamment contrôler les pratiques de leurs salariés, vérifier que les animaux sont correctement pris en charge et que les opérations d'étourdissement et de mise à mort respectent les règles en vigueur.

Les anomalies constatées doivent être consignées et donner lieu à des mesures correctives. Chaque établissement doit également désigner un responsable de la protection animale, chargé de veiller à l'application de ces obligations.

Mais qui vérifie que ces contrôles internes sont réellement effectués et efficaces ? C'est le rôle de l'État.

Les services vétérinaires en deuxième niveau

Dans chaque département, les services vétérinaires, rattachés aux directions départementales de la protection des populations (DDPP), sont chargés de contrôler les établissements. Ils vérifient les procédures internes, mais aussi directement les conditions dans lesquelles les animaux sont manipulés et abattus.

Ces inspections peuvent être inopinées et portent sur différentes étapes : le déchargement des animaux, leur hébergement, leur étourdissement ou encore leur saignée. La fréquence et l'intensité des contrôles approfondis dépendent notamment des risques identifiés dans chaque établissement.

Les agents de l'État peuvent également exiger des mesures correctives et, en cas de manquements graves, faire suspendre l'activité de l'abattoir.

La surveillance repose donc sur deux niveaux complémentaires : les entreprises doivent d'abord garantir elles-mêmes le respect des règles, tandis que l'État est chargé de vérifier qu'elles s'y conforment effectivement.