Acheter un album pour avoir une place de concert : le SNEP durcit les règles

Cette technique a permis aux deux artistes de s’assurer des démarrages records à la sortie de leurs albums respectifs. Elle a surtout créé la polémique : beaucoup se sont insurgés contre le fait "d’obliger" le public à acheter un album pour pouvoir obtenir une place pour l’un des concerts.

La pratique avait fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. À l’occasion de la mise en vente des billets pour leurs concerts au Stade de France, mais aussi au Vélodrome de Marseille, Aya Nakamura et JUL avaient couplé l’achat des places à celui de leur dernier album. C’est ce que l’on appelle la méthode du "bundle". Si l’interprète de Djadja avait limité cette méthode à 30 % des billets, le rappeur marseillais, lui, était monté jusqu’à 80 %.

Une nouvelle réglementation

Le Syndicat national de l'édition phonographique a donc décidé pour 2026 de durcir les règles, notamment dans la façon de compter le nombre de ventes d'albums via ces "bundles". Depuis le 26 décembre, le syndicat indique que ces ventes liées à des "offres groupées" ne pourront être prise en compte qu'à trois conditions :

- que le produit et le billet soient systématiquement offerts à la vente individuellement

- que, lors de son achat, le client puisse choisir librement le nombre de produits qu'il souhaite recevoir - dans la limite de 3 mêmes produits comptabilisés par commande - et indépendamment du nombre de billets achetés, le client en est informé de manière claire

- que le prix total du produit et du billet soit supérieur au prix du billet

Plus clairement, imposer obligatoirement un pack CD + place de concert sera désormais interdit.