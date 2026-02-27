Rihanna de retour en studio !

Dans la nuit du 27 février, Rihanna a partagé une vidéo qui a immédiatement affolé ses fans. On la découvre en pleine nuit interminable : réunion avec les équipes de sa marque Savage, préparation de costumes pour ses enfants… et surtout, passage en studio d’enregistrement. Dix ans après la sortie de ANTI, la star préparerait-elle enfin le nouvel album que tout le monde attend ?

Pour rappel, la dernière apparition musicale de la Barbadienne remonte à juillet dernier, lorsqu’elle prêtait sa voix à la bande originale des Les Schtroumpfs. Avant cela, elle avait marqué les esprits avec un titre pour la BO de Black Panther, qui lui avait valu sa toute première nomination aux Oscars dans la catégorie “Meilleur morceau original”.

Des apparitions musicales rares ces dernières années pour l’artiste, qui s’est surtout imposée comme l’une des femmes d’affaires les plus puissantes de sa génération. À la tête de ses marques inclusives Savage X Fenty et Fenty Beauty, Rihanna a redéfini les codes de la lingerie et du make-up.

Mais cette séquence en studio suffit à relancer toutes les spéculations : et si 2026 était enfin l’année du grand retour musical de Rihanna ?