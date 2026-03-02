Le top 10 mondial des albums les plus vendus 2025

Chaque année, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) publie le classement des albums les plus vendus 2025 dans le monde, en combinant ventes physiques, téléchargements et équivalents streaming. Sans surprise, Taylor Swift s’impose une nouvelle fois.

Son album The Life of a Showgirl arrive en tête du top 10 mondial. Sorti en octobre, le disque s’est écoulé à plus de 6 millions d’exemplaires en physique, dont 2,3 millions de vinyles. Il s’agit de la sixième fois que la chanteuse décroche le titre d’artiste la plus vendeuse au monde selon l’IFPI.

Le top 10 des albums les plus vendus 2025

Voici le classement complet des albums les plus vendus 2025 :

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Morgan Wallen – I’m The Problem

KPop Demon Hunters – KPop Demon Hunters

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Stray Kids – KARMA

SZA – SOS

Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Lady Gaga – MAYHEM

Mrs. GREEN APPLE – 10

La K-pop confirme sa puissance commerciale : Stray Kids figure dans le classement général et les groupes coréens occupent une large part des meilleures ventes physiques.

Du côté des chansons les plus écoutées, APT. de ROSÉ et Bruno Mars dépasse les 2 milliards de streams, devant Golden de HUNTR/X et Ordinary d’Alex Warren. Le titre Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars figure également parmi les plus diffusés.

Enfin, au classement des artistes mondiaux, Taylor Swift devance Stray Kids et Drake. The Weeknd, Bad Bunny, Kendrick Lamar ou Billie Eilish complètent le top 10.

Avec ces chiffres, le bilan 2025 confirme la domination des grandes popstars internationales et l’impact croissant des marchés asiatiques dans les albums les plus vendus 2025.

Top 10 des artistes

1.Taylor Swift

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Kendrick Lamar

7. Morgan Wallen

8 .Sabrina Carpenter

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

Top 10 des chansons les plus écoutées en 2025

1. ROSÉ & Bruno Mars - "APT." (2,06 milliards d'écoutes)

2. HUNTR/X - "Golden" (2 milliards d'écoutes)

3. Alex Warren - "Ordinary" (1,9 milliard d'écoutes)

4. Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile" (1,86 milliard d'écoutes)

5. Benson Boone - "Beautiful Things" (1,35 milliard d'écoutes)

6. Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER" (1,29 milliard d'écoutes)

7. Teddy Swims - "Lose Control" (1,24 milliard d'écoutes)

8. Kendrick Lamar, SZA - "luther" (1,18 milliard d'écoutes)

9. Gracie Abrams - "That’s So True" (1,07 milliard d'écoutes)

10. Kendrick Lamar- "Not Like Us" (1,06 milliard d'écoutes)