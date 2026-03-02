Camélia Jordana dévoile "Que ma peau" avec Amel Bent

Apparue récemment aux Victoires de la Musique pour remettre un prix, Camélia Jordana en avait profité pour annoncer qu’elle finalisait un nouvel album. La concrétisation arrive cette semaine avec Que ma peau, premier extrait de ce cinquième projet studio.

Loin de l’efficacité pop de Facile, la chanteuse propose ici un morceau aux influences orientales, mêlant français, anglais et arabe. Que ma peau s’inscrit dans une démarche engagée, célébrant l’héritage amazigh et la sororité. Dans ses paroles, Camélia Jordana revendique une visibilité et une reconnaissance pour des femmes souvent marginalisées.

Un clip engagé pour Que ma peau

Le clip de Que ma peau réunit plusieurs personnalités issues d’horizons variés. Parmi elles : les actrices Sabrina Ouazani et Rachida Brakni, la journaliste Leïla Kaddour, la réalisatrice Lina Soualem, la gymnaste Kaylia Nemour ou encore Amel Bent.

La présence d’Amel Bent dans ce clip engagé renforce le message de solidarité féminine porté par la chanson. L’artiste apparaît comme invitée dans une vidéo qui met en avant des femmes aux parcours multiples, dans la culture, le sport ou les médias.

Avec Que ma peau, Camélia Jordana affirme une nouvelle direction artistique. Elle explique envisager ce cinquième album comme un rendez-vous personnel important, conçu en totale indépendance. Une liberté revendiquée, qui lui permet de proposer un titre fidèle à son identité et à ses convictions.

Son précédent album, Facile x Fragile, remontait à 2021 et s’était écoulé à plus de 50 000 exemplaires, notamment grâce au succès de Facile. Depuis, la chanteuse avait multiplié les collaborations, notamment sur le projet Sorore avec Vitaa et Amel Bent, ainsi que sur le titre Win Rak.

Avec Que ma peau, Camélia Jordana amorce donc un nouveau chapitre, à la fois musical et militant, en attendant l’annonce officielle de la date de sortie de son prochain album.