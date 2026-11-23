Les fins de mois semblent de plus en plus difficiles pour de nombreux salariés. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, affirme n'avoir jamais reçu autant de demandes d'acomptes sur salaire de la part de ses employés. Une tendance qui toucherait également de nombreuses autres entreprises, selon lui.

Mais derrière cette pratique se cache une distinction juridique que beaucoup de salariés ignorent : un acompte sur salaire n'est pas une avance sur salaire. Et cette différence change tout.

Une avance consiste à demander de l'argent à son employeur pour un travail qui n'a pas encore été effectué. Dans ce cas, l'entreprise est libre d'accepter ou de refuser. Elle peut donc décider de ne pas prêter d'argent à son salarié.

L'acompte fonctionne tout autrement. Il s'agit de demander le versement anticipé d'une partie de sa rémunération correspondant à un travail déjà effectué. Autrement dit, le salarié ne demande pas un prêt : il réclame de l'argent qu'il a déjà gagné.

Et la loi lui donne raison. L'article L. 3242-1 du Code du travail prévoit que tout salarié mensualisé peut demander un acompte correspondant à une quinzaine de travail, à partir du 15 du mois. Cela représente généralement la moitié de sa rémunération mensuelle. L'employeur est tenu d'accepter cette première demande du mois, dès lors que les conditions légales sont réunies.

Il n'a même pas besoin de connaître les raisons de cette demande. Que le salarié ait besoin d'argent pour faire ses courses, payer son essence ou régler une facture médicale ne change rien à ses droits.

Cette règle rappelle un principe essentiel : même si le salaire est habituellement versé à une date fixe, le salarié n'a pas à attendre la fin du mois pour récupérer