Henri PFR a décidé de faire une pause. Le DJ et producteur belge, connu pour ses morceaux électro, a partagé un message particulièrement personnel avec ses abonnés sur Instagram.

Habitué à communiquer sur ses projets musicaux et ses moments heureux, l'artiste a cette fois choisi de parler de ses difficultés.

« Je suis terrifié à l'idée de vous partager ces mots, mais en même temps, j'en ressens le besoin », écrit-il en préambule.

Avant de reconnaître : « En ce moment, je ne vais pas bien. Je traverse une période assez difficile sur le plan psychologique. »

Le musicien explique notamment qu'il ne parvient plus à ressentir le bonheur que devraient lui procurer les belles choses qui l'entourent.

Une situation qu'il peine lui-même à comprendre et qui affecte désormais son quotidien.

Composer de la musique, créer ou simplement répondre à un message lui demandent aujourd'hui beaucoup d'efforts.

Henri PFR espère retrouver le plaisir de faire de la musique

Dans son message, Henri PFR tient également à rassurer ses proches et ses collaborateurs.

S'il se montre moins disponible, ce n'est ni par manque d'affection ni par désintérêt, mais parce qu'il traverse une période compliquée.

« Chaque jour, je fais de mon mieux pour retrouver la lumière », confie-t-il.

Le DJ rappelle aussi la place essentielle qu'occupe la musique dans sa vie.

« La musique m'a toujours donné un sentiment de liberté », explique-t-il, avant d'exprimer son souhait de retrouver cette sensation et de pouvoir à nouveau partager ses créations avec son public.

Pour l'instant, Henri PFR préfère donc prendre du recul, sans préciser combien de temps durera cette pause.

Sa démarche rappelle celle d'autres artistes qui ont choisi de ralentir leur carrière pour se préserver.

En 2023, Stromae avait notamment interrompu sa tournée pour des raisons de santé. Plus récemment, Vianney avait également ressenti le besoin de s'éloigner de son quotidien d'artiste pour se consacrer à un projet personnel.

Avec cette prise de parole, Henri PFR rappelle que le succès et la reconnaissance publique ne mettent pas à l'abri des difficultés psychologiques.