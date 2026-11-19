Dans Grand Theft Auto, la musique fait partie intégrante de l'expérience de jeu ! Depuis près de trente ans, les joueurs parcourent les rues de villes virtuelles en écoutant les stations de radio imaginées par Rockstar Games.

Si le rap et le rock occupent une place importante dans la saga, la pop, la dance et les grands tubes internationaux sont également incontournables.

Dès GTA: Vice City, sorti en 2002, les joueurs pouvaient retrouver l'ambiance musicale des années 80, avec notamment Emotion 98.3, une station consacrée au soft rock.

Dans GTA V, sorti en 2013, la programmation s'est encore diversifiée.

Sur Non-Stop-Pop FM, les joueurs pouvaient notamment écouter Lady (Hear Me Tonight) du duo français Modjo, l'un des grands succès de la French Touch, sorti en 2000.

Autre morceau marquant : If You Leave Me Now de Chicago, diffusé sur Los Santos Rock Radio. Cette ballade de 1976 accompagne notamment une scène dans laquelle Trevor doit ramener Patricia Madrazo auprès de son mari.

La musique pop est ainsi devenue l'une des signatures de l'univers de GTA, contribuant à créer une ambiance particulière à chaque trajet en voiture.

Robyn, Lana Del Rey et Tame Impala au programme de GTA VI

Avec GTA VI, Rockstar Games poursuit cette tradition en faisant appel à plusieurs artistes issus de la pop internationale.

Parmi les six stations de radio présentées figure Flash FM, animée par Robyn et Alex, deux personnages auxquels prêteraient leurs voix la chanteuse suédoise Robyn et le mannequin Alex Consani, selon plusieurs médias musicaux américains.

Autre nom particulièrement attendu : Lana Del Rey. La chanteuse américaine serait l'une des voix de Back Country Radio, aux côtés de Morgan Wallen et Jeremy Dufrene.

La sortie du jeu s'accompagne également d'un album de 34 morceaux originaux, avec plusieurs collaborations prestigieuses.

Parmi elles, Flower in a Hurricane réunit Justice, Tame Impala, SZA et King Gizzard and the Lizard Wizard.

On retrouve également PinkPantheress sur Sexy Magic, aux côtés de CA7RIEL, Paco Amoroso, Fred again.. et Étienne de Crécy.

La chanteuse suédoise Tove Lo figure quant à elle au programme avec Blood in Your Eyes.

Enfin, le duo français Justice signe également la bande originale instrumentale du jeu, attendue le 11 décembre.

De la French Touch de Modjo aux sonorités pop de Robyn et Lana Del Rey, la saga GTA continue de faire de ses radios de véritables compilations musicales, où les tubes d'hier côtoient les artistes d'aujourd'hui.