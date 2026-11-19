C'est peut-être un événement que vous avez déjà coché dans votre agenda ! La 43e édition du Festival Les Francofolies de La Rochelle se tiendra du 10 au 14 juillet 2027.

Et ça y est, fin du suspense : les 20 premiers noms de cette programmation 2027 ont été dévoilés !

À commencer par les premières fois. Théodora viendra découvrir l'ambiance de ce festival iconique le 12 juillet. La Boss Lady devrait déjà constituer l'un des temps forts du festival. Autre première pour Eva et Fatal Bazooka, le 10 juillet, ainsi que pour Adèle Castillon. Mosimann sera quant à lui présent pour clôturer en beauté le festival, le 14 juillet.

Des moments rares sont également au programme, avec MC Solaar et Youssoupha, qui uniront leurs plumes le 10 juillet sur la scène Jean-Louis Foulquier.

Ce sera aussi le moment des retrouvailles ! Christophe Maé sera présent le 10 juillet. Le lendemain, le 11 juillet, place à une belle brochette de talents avec Vianney, Zazie, Pierre de Maere et Grand Corps Malade. Soprano et TeddyBearseront également de la partie pour la journée du 14 juillet.

De nouveaux noms seront annoncés prochainement. La billetterie est d'ores et déjà ouverte ici.