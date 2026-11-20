Et si déménager en Italie ne coûtait rien ? C'est le pari de la région de Calabre, dans le sud du pays. Avec son programme « Ripopola Calabria », elle entend redonner vie à ses petits villages qui perdent progressivement leurs habitants. Pour y parvenir, elle propose 50 logements communaux aujourd'hui inutilisés, dont elle financera intégralement les travaux de rénovation.

Mais attention, il ne s'agit pas simplement de récupérer les clés d'une maison. Les bénéficiaires devront s'engager à établir leur résidence en Calabre et à y vivre pendant au moins dix ans. Ils devront également résider hors de la région depuis au moins trois ans au moment de leur candidature.

Des profils bien précis recherchés

La région ne souhaite pas accueillir n'importe qui. Elle a établi un système de points pour départager les candidats. Certains profils sont particulièrement favorisés : les familles avec enfants, les jeunes couples de moins de 40 ans, les télétravailleurs, les travailleurs indépendants ou encore les professionnels de la culture et de la création.

Les anciens habitants de Calabre qui souhaitent revenir dans leur région bénéficient également d'un avantage. Ils peuvent obtenir dix points supplémentaires, à condition d'avoir vécu en dehors de la Calabre pendant au moins cinq années consécutives.

Le système récompense aussi les familles monoparentales et les foyers comptant une personne en situation de handicap. Chaque dossier recevable commence avec un socle de 50 points, auquel viennent s'ajouter les points correspondant aux différents critères. Autre condition : ces maisons devront rester des résidences principales. Impossible donc de les transformer en locations saisonnières ou de les sous-louer pour en tirer un bénéfice.

Avec cette initiative, la Calabre espère attirer de nouveaux habitants, mais aussi faire revenir ceux qui ont quitté la région. L'objectif est de recréer une activité économique et sociale dans des villages progressivement vidés de leur population.