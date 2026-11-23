La Chine accélère dans le développement de l'aviation électrique. Le 14 novembre 2026, le constructeur aéronautique public COMAC a réalisé le premier vol avec équipage de son avion électrique CE-25A. Une étape importante pour ce projet lancé en 2023, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de petits avions régionaux.

L'appareil présente une architecture assez inhabituelle. Contrairement aux avions traditionnels, généralement équipés de deux moteurs, celui-ci en possède dix, tous électriques et répartis au-dessus des ailes, à raison de cinq de chaque côté. Cette configuration permet de distribuer la propulsion sur l'ensemble de l'appareil, plutôt que de concentrer la puissance dans deux gros moteurs.

Le CE-25A est conçu pour transporter jusqu'à 19 passagers. Il affiche une autonomie annoncée de 400 kilomètres, une vitesse de croisière de 300 km/h et un poids maximal au décollage de dix tonnes. Il vise donc principalement les liaisons régionales et les trajets de courte distance, entre des villes relativement proches.

Lors de ce premier vol avec équipage, deux pilotes et un ingénieur d'essais étaient à bord. L'avion est resté en l'air pendant 16 minutes et 38 secondes, parcourant un peu plus de 60 kilomètres. Selon son constructeur, les différents indicateurs de performance étaient conformes aux attentes.

Ce vol habité intervient après plusieurs étapes de développement. Un premier vol sans personne à bord avait déjà été réalisé en février 2026, suivi de 19 autres essais. Le projet associe plusieurs acteurs chinois, dont le fabricant de batteries CATL et l'université Jiao Tong de Shanghai.

Reste désormais un obstacle majeur : la certification. Les autorités chinoises de l'aviation civile ont accepté d'examiner la demande, mais l'appareil doit encore franchir plusieurs étapes réglementaires avant de pouvoir transporter des passagers commercialement. La Chine a donc réussi à faire voler son avion électrique. Mais entre un prototype capable de décoller et un avion autorisé à assurer des liaisons commerciales, le chemin reste encore long.