Helena et Mosimann réunis sur scène ! Mardi 17 novembre, la chanteuse belge se produisait à l'Adidas Arena de Paris dans le cadre de sa tournée Hélé.

Et pour cette date parisienne, l'ancienne candidate de la Star Academy avait prévu une surprise de taille pour ses fans.

Alors que ses concerts se terminent traditionnellement par un moment de danse collective sur Pieds sur terre, Helena a cette fois décidé de changer un peu les habitudes.

Au moment de lancer le morceau, Mosimann a fait son apparition sur scène pour proposer un remix électro du titre.

Une séquence inattendue qui a transformé la fin du spectacle en véritable moment de fête, devant un public ravi de découvrir les deux artistes réunis.

Une collaboration imaginée plusieurs mois auparavant

Pour les fans les plus attentifs, cette rencontre musicale n'était pourtant pas totalement inédite.

En septembre dernier, Mosimann avait déjà consacré l'un de ses fameux dream tracks à Helena.

Le principe de ce concept, popularisé par le DJ sur les réseaux sociaux, consiste à imaginer et produire un morceau pour un artiste, en explorant son univers musical.

Cette fois, les deux artistes ont pu concrétiser leur complicité musicale devant les spectateurs de l'Adidas Arena.

Une belle surprise pour Helena, qui approche de la fin de sa tournée Hélé, et une nouvelle occasion pour Mosimann de montrer ses talents de producteur et de remixeur.

La séquence, filmée pendant le concert, a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux, permettant aux fans absents de découvrir cette collaboration improvisée sur scène.

Un joli cadeau pour le public parisien, entre pop et électro, qui restera parmi les moments marquants de cette tournée !