Lenny Kravitz surprend Vanessa Paradis sur scène avec une tendre déclaration
Publié : 19 novembre 2026 à 9h34 par Iris
Retrouvailles inattendues à l'Accor Arena ! Lenny Kravitz a rejoint Vanessa Paradis sur scène pour interpréter un morceau du Velvet Underground, mardi dernier. 30 ans après leur séparation, le chanteur américain lui a adressé une déclaration particulièrement tendre devant près de 20 000 spectateurs.
Une surprise que les fans de Vanessa Paradis ne sont pas près d'oublier ! Le 17 novembre, la chanteuse française donnait son dernier concert parisien à l'Accor Arena lorsqu'un invité de marque a fait son apparition sur scène : Lenny Kravitz.
Guitare électrique à la main, le rockeur américain de 62 ans a rejoint son ancienne compagne au moment des rappels pour interpréter I'm Waiting for the Man, un classique du Velvet Underground.
Un choix loin d'être anodin : cette reprise figure sur l'album Vanessa Paradis, sorti en 1992, dont Lenny Kravitz avait composé et produit une grande partie.
Mais c'est surtout ce qui s'est passé après leur duo qui a ému les spectateurs.
Après une longue accolade, Lenny Kravitz a posé un genou à terre avant de déclarer en français à Vanessa Paradis : « Je t'aime pour toujours ».
Une séquence immortalisée par les téléphones du public et rapidement partagée sur les réseaux sociaux.
Des retrouvailles musicales 30 ans après leur séparation
Cette apparition surprise avait une résonance particulière pour les deux artistes.
Lenny Kravitz et Vanessa Paradis ont partagé leur vie entre 1991 et 1996. Leur histoire d'amour avait également donné naissance à une collaboration musicale majeure.
En 1992, Lenny Kravitz avait largement participé à la création de l'album Vanessa Paradis, apportant à la chanteuse une couleur rock et soul particulièrement marquée.
Des années après leur séparation, le musicien n'avait d'ailleurs jamais caché son attachement à son ancienne compagne. En 2009, il avait confié à Paris Match avoir été profondément amoureux d'elle, regrettant notamment que leur histoire soit arrivée à une période compliquée de sa vie.
Leur réunion sur la scène de l'Accor Arena a donc offert au public un joli moment de nostalgie.
Et Lenny Kravitz n'était pas le seul invité surprise de cette soirée !
Étienne Daho, qui a collaboré avec Vanessa Paradis sur son album Le retour des beaux jours, paru en octobre 2025, est également monté sur scène pour interpréter Mi amor.
Deux invités prestigieux pour une soirée parisienne particulièrement riche en émotions, entre retrouvailles, souvenirs et complicité musicale.