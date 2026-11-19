Une surprise que les fans de Vanessa Paradis ne sont pas près d'oublier ! Le 17 novembre, la chanteuse française donnait son dernier concert parisien à l'Accor Arena lorsqu'un invité de marque a fait son apparition sur scène : Lenny Kravitz.

Guitare électrique à la main, le rockeur américain de 62 ans a rejoint son ancienne compagne au moment des rappels pour interpréter I'm Waiting for the Man, un classique du Velvet Underground.

Un choix loin d'être anodin : cette reprise figure sur l'album Vanessa Paradis, sorti en 1992, dont Lenny Kravitz avait composé et produit une grande partie.

Mais c'est surtout ce qui s'est passé après leur duo qui a ému les spectateurs.

Après une longue accolade, Lenny Kravitz a posé un genou à terre avant de déclarer en français à Vanessa Paradis : « Je t'aime pour toujours ».

Une séquence immortalisée par les téléphones du public et rapidement partagée sur les réseaux sociaux.