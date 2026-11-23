C'est une nouvelle consécration pour les Alpes françaises. Val Thorens, en Savoie, vient d'être désignée meilleure station de ski du monde lors des World Ski Awards 2026. Elle décroche cette distinction pour la onzième année consécutive, devançant notamment Deer Valley, aux États-Unis, et Kitzbühel, en Autriche.

Située à 2 300 mètres d'altitude, Val Thorens bénéficie d'un atout géographique de taille : elle est la plus haute station de ski d'Europe. Cette situation lui permet de profiter d'un enneigement généralement plus fiable que dans les stations situées à plus basse altitude. Elle peut également ouvrir ses pistes relativement tôt dans la saison, un avantage important pour attirer les premiers vacanciers.

Mais la station ne mise pas uniquement sur sa situation géographique. Elle dispose de 150 kilomètres de pistes et fait partie du domaine des 3 Vallées, qui rassemble au total 600 kilomètres de pistes reliées. Les skieurs peuvent ainsi accéder à un vaste réseau de descentes, qui comprend notamment les secteurs de Courchevel et Méribel.

Les organisateurs des World Ski Awards soulignent également les efforts réalisés pour moderniser les équipements et développer les innovations technologiques. L'objectif est d'améliorer l'expérience des visiteurs, aussi bien sur les pistes que dans les services proposés aux vacanciers.

Cette récompense mérite toutefois une précision : elle ne repose pas sur une évaluation technique réalisée par un jury indépendant. Les World Ski Awards fonctionnent sur un système de votes en ligne, auxquels participent des professionnels du tourisme et des amateurs de ski du monde entier.

Le classement reflète donc autant la réputation et l'attractivité internationale des stations que leurs qualités sportives ou leurs infrastructures. Pour Val Thorens, cette onzième victoire consécutive confirme en tout cas sa place parmi les destinations de ski les plus connues et les plus appréciées à l'échelle mondiale.