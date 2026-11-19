Les fans de Benjamin Biolay devront renoncer à leur rendez-vous du 4 décembre. Le chanteur français était attendu sur la scène du Forum du Centre des expositions du Mans, dans la Sarthe, mais le concert vient d'être officiellement annulé.

L'annonce a été faite par le producteur de sa tournée, dans un communiqué relayé par Le Maine Libre.

La production explique avoir été contrainte de prendre cette décision « pour des raisons indépendantes de notre volonté », sans apporter davantage de précisions sur les circonstances de cette annulation.

Le concert devait permettre au public manceau de découvrir sur scène les chansons de Le Disque Bleu, le onzième album studio de Benjamin Biolay.

Comment obtenir le remboursement de ses billets ?

Les spectateurs qui avaient réservé leur place pour le concert du vendredi 4 décembre 2026 sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour obtenir un remboursement.

Que les billets aient été achetés en ligne ou dans un point de vente physique, les détenteurs doivent donc contacter le distributeur auprès duquel ils ont effectué leur réservation.

Pour le moment, aucune date de remplacement n'a été annoncée pour ce concert au Mans.