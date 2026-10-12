Adèle Castillon raconte son histoire dans son nouveau single et annonce un album

Après avoir rythmé l’été avec son tube Été avec toi, Adèle Castillon est de retour avec un nouveau single. Vendredi 9 octobre, la jeune chanteuse a dévoilé C’est tout moi, une balade pop introspective où elle présente à son public une autobiographie musicale. Les paroles évoquent sa famille, sa relation aux addictions, au succès, aux autres et, évidemment, à elle-même. Adèle Castillon y dévoile ses faiblesses et ses forces pour introduire un nouveau chapitre de sa carrière.

Ce nouveau single était accompagné d’un clip qui dévoile lui-aussi de nombreuses archives personnelles. Des photos et vidéos de la chanteuse dans ses jeunes années côtoient des selfies qui montrent son ascension dans l’industrie musicale. Un medley dynamique qui illustre les paroles pour dresser un portrait encore plus intime. C’est tout moi et son clip montrent la direction prise par Adèle Castillon pour son nouvel album, attendu pour le 20 novembre. Un nouveau projet qu’elle a annoncé ce week-end à Nantes, sa ville natale.