Hélène Ségara en veut toujours à The Voice pour son fils

Hélène Ségara n'a toujours pas digéré le passage de son fils dans The Voice. En 2013, Raphaël, alors âgé de 22 ans, décide de tenter sa chance dans la deuxième saison du télé-crochet de TF1, sans même prévenir sa mère.

Pour son audition à l'aveugle, le jeune homme interprète Your Song, le célèbre morceau d'Elton John. Mais sa prestation ne convainc aucun des quatre coachs de l'époque : Florent Pagny, Jenifer, Garou et Louis Bertignac. Aucun fauteuil ne se retourne et l'aventure s'arrête immédiatement pour lui.

13 ans plus tard, Hélène Ségara revient sur cet épisode dans les colonnes du Parisien. Et si elle ne remet pas en cause le choix des coachs, elle garde en revanche une certaine rancœur envers Bruno Berberès, le directeur de casting de l'émission.

« J'en ai un peu voulu à Bruno parce qu'il savait très bien que c'était mon fils et qu'il lui a imposé une chanson qui ne lui convenait pas », explique la chanteuse.

Selon elle, Raphaël souhaitait avant tout se lancer un défi personnel, mais n'était pas particulièrement à l'aise face aux caméras. Une situation qui aurait fini par le déstabiliser : « Il a perdu ses moyens », estime sa mère.

Hélène Ségara ignorait que son fils participait à The Voice

Ce qui rend cette histoire encore plus particulière, c'est que la chanteuse n'avait absolument pas été informée de la participation de son fils.

À l'époque, Raphaël avait choisi de se présenter au casting sans utiliser la notoriété ou les relations de sa mère. Il expliquait notamment ne pas vouloir avoir recours au « piston » pour faire ses preuves dans la musique.

Hélène Ségara avait ainsi découvert son passage dans l'émission en recevant des messages alors qu'elle se trouvait à l'étranger. Même Garou, qui connaissait pourtant la chanteuse, ignorait que le candidat qu'il venait d'entendre était son fils.

En 2015, invitée de 50 minutes inside, Hélène Ségara avait déjà été submergée par l'émotion en revoyant les images de cette audition. Elle regrettait notamment de ne pas avoir été présente pour conseiller et réconforter Raphaël.

Après cette expérience, le jeune homme a poursuivi quelque temps dans la musique avant de s'orienter vers une autre activité professionnelle.