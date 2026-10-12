Charlotte Cardin repense à son amour perdu dans son nouveau single

Charlotte Cardin fait sa rentrée ! La chanteuse québecoise a dévoilé son nouveau single Memories, vendredi 9 octobre. Sur des rythmiques aussi pop que groovy grâce aux cuivres qui l’accompagnent, elle chante un amour avorté qui hantera toujours ses pensées. Si la version principale est structurée autour de couplets en français et de refrains en anglais, elle en a également dévoilé une version uniquement anglophone pour ses fans du monde entier.

Charlotte Cardin a également développé l’univers de Memories en dévoilant le clip du morceau. Tourné dans un château ancien, il met en scène la chanteuse accompagnée d’un danseur dans un style minimaliste. Ensemble, ils interprètent une chorégraphie sensuelle et fusionnelle, qui illustre le jeu de dupes évoqué dans les paroles. Après Take Me Back et The Way We Touch, ce nouveau single dessine un peu plus les contours d’un nouvel album.