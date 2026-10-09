Zones bleues : pourquoi vit-on plus longtemps dans certains endroits du monde ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler des « zones bleues ». Mais de quoi s’agit-il exactement ? Ce terme désigne des régions du monde où l’on observe une proportion exceptionnellement élevée de personnes atteignant un âge très avancé, notamment 90 ou 100 ans.

Plusieurs territoires sont traditionnellement associés à ce phénomène : Okinawa au Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l’île grecque d’Ikaria, l’île italienne de Sardaigne ou encore Loma Linda, en Californie. Ces populations intéressent particulièrement les chercheurs parce que leur longévité semble s’inscrire dans la durée et concerner une partie importante de la population.

Et justement, la Sardaigne réserve une nouvelle surprise. Des chercheurs s’intéressent actuellement à Bolotana, un village du centre de l’île. Sa particularité ? Ce sont surtout les femmes qui y affichent une longévité exceptionnelle. Parmi les habitantes qui atteignent 70 ans, environ une sur sept atteindrait 100 ans, contre environ une sur trente dans le reste de l’Italie.

Alors, quel est leur secret ?

Les chercheurs étudient plusieurs pistes. Il y a d’abord le mode de vie : les habitants restent très actifs au quotidien, avec une activité physique intégrée à la vie courante. L’alimentation, proche du régime méditerranéen, pourrait également jouer un rôle. Mais une autre caractéristique attire particulièrement l’attention : les liens sociaux. À Bolotana, les familles restent très présentes, plusieurs générations vivent proches les unes des autres et les personnes âgées conservent une place importante dans la vie du village.

La génétique pourrait également expliquer une partie du phénomène. Mais pour l’instant, les chercheurs ne disposent pas d’une explication unique permettant de dire pourquoi ces femmes vivent aussi longtemps. C’est justement tout l’intérêt des zones bleues : elles ne permettent pas encore de déterminer une « recette de la longévité », mais elles offrent aux scientifiques des populations réelles à étudier pour comprendre pourquoi certains vieillissent différemment des autres.