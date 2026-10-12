Britney Spears dévoile un inédit écrit avec Justin Timberlake

Britney Spears replonge dans les années 2000 avec une chanson que ses fans attendaient depuis 25 ans. La popstar vient de dévoiler She'll Never Be Me, un morceau enregistré en 2001 mais jamais commercialisé à l'époque.

Et ce titre possède une particularité qui devrait raviver quelques souvenirs : il a été coécrit par Britney Spears et Justin Timberlake, alors que les deux artistes formaient l'un des couples les plus médiatisés de la pop américaine.

Également composé avec Alex Greggs et Bradley Daymond, She'll Never Be Me devait initialement figurer sur Britney, le troisième album studio de la chanteuse, sorti en 2001.

Mais le morceau avait finalement été écarté par sa maison de disques. En 2022, Alex Greggs expliquait dans le podcast The Original Doll que le label avait préféré retenir d'autres chansons, jugées plus convaincantes.

Le producteur reconnaissait également que cette première version avait été enregistrée rapidement et que le résultat était encore assez chaotique, proche d'une maquette.