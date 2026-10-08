Céline Dion chute sur scène et oublie les paroles d'un de ses tubes
Publié : 8 octobre 2026 à 10h13 par Iris
Céline Dion a connu deux petits imprévus lors de son concert de mercredi à la Plenitude Arena de Nanterre. La chanteuse québécoise a fait une chute sur scène avant d'oublier quelques paroles de Pour que tu m'aimes encore. Deux incidents sans gravité, gérés avec humour et le soutien du public.
Même les plus grandes stars peuvent connaître quelques imprévus sur scène. Mercredi 7 octobre, Céline Dion assurait son 11e concert à la Plenitude Arena de Nanterre, dans le cadre de son grand retour devant le public français.
Alors qu'elle interprétait Dans un autre monde, extrait de son album S'il suffisait d'aimer sorti en 1998, la chanteuse a trébuché après avoir marché sur le bas de son pantalon, à la suite d'un pas de danse.
Une chute qui a provoqué quelques instants d'inquiétude dans la salle, mais Céline Dion s'est immédiatement relevée. Pouce levé pour rassurer ses fans, elle a rapidement repris sa chanson, sans laisser cet incident perturber la suite du spectacle.
Un moment particulièrement scruté puisque la chanteuse de 58 ans effectue actuellement son retour sur scène après plusieurs années marquées par ses problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. Elle bénéficie d'ailleurs d'un suivi médical rapproché pendant cette série de concerts.
Céline Dion aidée par ses fans après un trou de mémoire
Mais cette petite chute n'a pas été le seul imprévu de la soirée.
Plus tard, alors qu'elle interprétait l'un de ses plus grands succès, Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion a soudainement oublié une partie des paroles.
Heureusement, les spectateurs ont immédiatement pris le relais, chantant les mots manquants pour lui permettre de poursuivre son interprétation.
« Heureusement que vous êtes là, je suis désolée », a lancé la chanteuse à son public, avant de le remercier chaleureusement pour son soutien.
Deux petits incidents qui n'ont donc pas empêché Céline Dion de poursuivre son concert, après dix premières représentations qui avaient marqué son retour très attendu sur scène.
La star québécoise doit retrouver la Plenitude Arena ce vendredi prochain. Il lui reste désormais cinq concerts avant de s'accorder une pause de plusieurs mois.
Céline Dion reviendra ensuite sur scène en mai 2027, pour une nouvelle série de représentations en région parisienne.