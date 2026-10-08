Céline Dion chute sur scène et oublie les paroles d'un de ses tubes

Même les plus grandes stars peuvent connaître quelques imprévus sur scène. Mercredi 7 octobre, Céline Dion assurait son 11e concert à la Plenitude Arena de Nanterre, dans le cadre de son grand retour devant le public français.

Alors qu'elle interprétait Dans un autre monde, extrait de son album S'il suffisait d'aimer sorti en 1998, la chanteuse a trébuché après avoir marché sur le bas de son pantalon, à la suite d'un pas de danse.

Une chute qui a provoqué quelques instants d'inquiétude dans la salle, mais Céline Dion s'est immédiatement relevée. Pouce levé pour rassurer ses fans, elle a rapidement repris sa chanson, sans laisser cet incident perturber la suite du spectacle.

Un moment particulièrement scruté puisque la chanteuse de 58 ans effectue actuellement son retour sur scène après plusieurs années marquées par ses problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. Elle bénéficie d'ailleurs d'un suivi médical rapproché pendant cette série de concerts.