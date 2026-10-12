Star Academy 2026 : Céline Dion choisie pour l'hymne de la saison
Publié : 12 octobre 2026 à 9h37 par Iris
La Star Academy 2026 a dévoilé l'hymne de sa nouvelle promotion. Cette année, les 17 élèves interpréteront Dans un autre monde, le célèbre titre de Céline Dion écrit par Jean-Jacques Goldman. Un choix qui fait écho au grand retour sur scène de la chanteuse québécoise à Paris.
La Star Academy est de retour avec une nouvelle promotion et un nouvel hymne ! Samedi dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la 14e saison du télé-crochet, toujours présenté par Nikos Aliagas.
Pour cette édition 2026-2027, 17 nouveaux élèves intègrent le château et vont tenter de convaincre le public et les professeurs au fil des semaines.
Cette année, la direction est confiée à Mosimann, qui succède à Michael Goldman. Les académiciens retrouveront également Sofia Morgavi au chant, Jonathan Jenvrin à la danse, Papy au théâtre et Lydia Bouchard à l'expression scénique, ainsi que Fanny Delaigue et Philippine Lavrey comme répétitrices.
Et pour accompagner cette nouvelle aventure, la production a choisi un morceau particulièrement symbolique : Dans un autre monde de Céline Dion.
Sortie en 1998 sur l'album S'il suffisait d'aimer, cette chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman deviendra donc le nouvel hymne de la promotion, interprété lors des primes.
Un hommage à Céline Dion, mais sans sa présence sur le plateau
Le choix de Dans un autre monde n'a rien d'anodin. Il intervient alors que Céline Dion a effectué son grand retour sur scène en septembre 2026, avec une série de concerts à la Plenitude Arena de Nanterre.
Un clin d'œil à l'actualité de la star québécoise, dont les chansons continuent de traverser les générations.
Les élèves de la Star Academy découvriront d'ailleurs la chorégraphie de leur nouvel hymne dès ce lundi 12 octobre.
Ce titre succède à Voulez-Vous d'ABBA, choisi pour la saison précédente, et à Recommence-moi de Santa, qui avait accompagné la promotion 2024.
Mais si Céline Dion sera présente musicalement tout au long de la saison, elle ne devrait pas faire d'apparition sur le plateau de l'émission.
Le producteur Mathieu Vergne a en effet écarté cette possibilité, expliquant que les artistes engagés dans de grandes tournées se consacrent généralement exclusivement à leurs concerts.
« Elle ne viendra pas. Ça, c'est clair, je ne veux pas donner de faux espoirs », a-t-il précisé.
Les académiciens devront donc faire vivre eux-mêmes ce classique de Céline Dion, qui pourrait bien devenir l'un des moments incontournables des primes de cette nouvelle saison.