Star Academy 2026 : Céline Dion choisie pour l'hymne de la saison

La Star Academy est de retour avec une nouvelle promotion et un nouvel hymne ! Samedi dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la 14e saison du télé-crochet, toujours présenté par Nikos Aliagas.

Pour cette édition 2026-2027, 17 nouveaux élèves intègrent le château et vont tenter de convaincre le public et les professeurs au fil des semaines.

Cette année, la direction est confiée à Mosimann, qui succède à Michael Goldman. Les académiciens retrouveront également Sofia Morgavi au chant, Jonathan Jenvrin à la danse, Papy au théâtre et Lydia Bouchard à l'expression scénique, ainsi que Fanny Delaigue et Philippine Lavrey comme répétitrices.

Et pour accompagner cette nouvelle aventure, la production a choisi un morceau particulièrement symbolique : Dans un autre monde de Céline Dion.

Sortie en 1998 sur l'album S'il suffisait d'aimer, cette chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman deviendra donc le nouvel hymne de la promotion, interprété lors des primes.