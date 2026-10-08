Vianney annonce la date de sortie de Les Évadés, son nouvel album "sans ordinateur"

Vianney a enfin une date pour son grand retour musical. Hier, le chanteur annonce la sortie de son nouvel album, Les Évadés, prévue le 6 novembre prochain.

Une annonce particulièrement attendue puisque l'artiste de 35 ans avait choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à un projet pour le moins inhabituel : construire de ses propres mains une cabane en bois au milieu de la nature.

Après neuf mois de travaux, ce refuge est devenu son nouveau studio d'enregistrement. Et Vianney a visiblement poussé l'expérience jusqu'au bout puisque son album a été, selon ses propres mots, « écrit, composé et enregistré sans ordinateur ».

Pour annoncer cette sortie, le chanteur reste fidèle à cette démarche artisanale avec une publication Instagram entièrement réalisée à la main, à partir de papier et de journaux.

Onze nouvelles chansons avant une grande tournée en 2027

Les Évadés comprendra onze titres, dont D'or et d'étain, premier single dévoilé fin août. Les fans pourront précommander l'album dès ce jeudi 8 octobre à midi.

Ce nouveau disque marque également le début d'une période particulièrement chargée pour Vianney. Le chanteur prépare une grande tournée dans les Zénith et les Arenas de France, qui débutera le 24 mars 2027 à Reims et se poursuivra jusqu'au 24 mars 2028 à Narbonne, avec également un passage par Bruxelles.

Il s'agira de son véritable retour sur scène après cinq années de pause.

Entre-temps, Vianney a également agrandi sa famille avec la naissance de son deuxième enfant, Rita, en septembre. Il s'apprête par ailleurs à endosser un nouveau rôle à la télévision puisqu'il sera le parrain de la prochaine promotion de la Star Academy.

Avec Les Évadés, Vianney signe donc un retour à la musique placé sous le signe de la simplicité et de l'authenticité, après une parenthèse créative loin des studios traditionnels.