Se retrouver dans une situation dangereuse sans pouvoir appeler à l’aide : c’est le problème auquel souhaite répondre GoSafeMorse. Ce projet d’application mobile repose sur une idée simple : permettre à une personne de signaler qu’elle est en danger grâce à une séquence précise de tapotements, inspirée du code Morse.

Concrètement, il suffit d’effectuer cette séquence à proximité de son téléphone. Celui-ci peut rester dans une poche, un sac ou même être posé sur un bureau. L’objectif est de pouvoir déclencher une alerte sans attirer l’attention de la personne potentiellement menaçante.

Une fois le signal reconnu, l’application prévient les contacts d’urgence préalablement enregistrés. Ceux-ci reçoivent un lien leur permettant de suivre la position GPS de la personne en temps réel et d’accéder au son ambiant capté par le téléphone. Ils peuvent ainsi essayer de comprendre ce qui se passe et localiser la personne en difficulté.

Autre particularité annoncée : GoSafeMorse doit pouvoir fonctionner en arrière-plan, même lorsque le téléphone est verrouillé. Le système est également conçu pour reconnaître le geste sans connexion Internet. Si le réseau est indisponible au moment de l'alerte, celle-ci doit pouvoir être transmise dès que la connexion revient.

Le projet s'adresse à toute personne susceptible de se retrouver dans une situation où sortir son téléphone ou parler serait difficile. Il peut notamment concerner les personnes qui rentrent seules le soir ou qui se sentent menacées dans l'espace public.

Pour passer du prototype à une application opérationnelle, ses concepteurs ont lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. L'objectif est de financer les développements techniques et de préparer une sortie sur iPhone et Android, annoncée pour 2027.

Les concepteurs promettent une application gratuite, sans publicité et sans revente des données personnelles. Une précision importante toutefois : GoSafeMorse est destiné à alerter des proches, pas directement les services de police ou de secours. Le projet ne remplace donc pas les numéros d'urgence.