La tournée de Sinclair connaît quelques imprévus ! Alors qu'il sillonne actuellement la France avec son spectacle Lumière, le chanteur de 56 ans a dû modifier son calendrier à la dernière minute.

Vendredi 20 novembre, il devait se produire à Andrésy, dans les Yvelines, dans le cadre du festival Blues sur Seine. Mais le concert a finalement été annulé.

Même situation pour sa prestation prévue le lendemain à Angers, ainsi que pour plusieurs autres dates programmées cette semaine.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Sinclair a tenu à expliquer personnellement la situation à ses fans.

« On décale la plupart des concerts de cette semaine au 16, 17 et 18 mars », a-t-il annoncé.

Une mauvaise nouvelle pour les spectateurs concernés, d'autant que le concert d'Andrésy est définitivement annulé, sans possibilité de report.

Une blessure au dos empêche le groupe de jouer

À l'origine de ces changements, un problème de santé touchant l'un des cinq musiciens qui accompagnent Sinclair sur scène.

« On a un vrai problème avec notre petit Yohan qui s'est fait très mal au dos, le pauvre », explique le chanteur.

Une blessure suffisamment importante pour empêcher le musicien de se produire sur scène.

« Comme il ne pouvait plus bouger, on ne pouvait pas jouer. Et comme on est un groupe, on n'a pas de remplaçant », précise Sinclair.

Pas question, donc, de poursuivre les concerts sans l'un des membres de sa formation.

Le chanteur compte toutefois reprendre rapidement la route, avec un rendez-vous particulièrement attendu : son concert au Zénith de Paris, le mercredi 25 novembre.

Un retour dans la capitale après son passage à La Cigale en 2025, qui avait affiché complet.

Avec sa tournée Lumière, Sinclair propose un spectacle où se mêlent funk, soul, pop et rock, entre ses chansons emblématiques et de nouvelles compositions.

Révélé dans les années 1990, l'interprète de Si c'est bon comme ça et Ensemble continue ainsi de défendre une musique particulièrement énergique sur scène.

En attendant de retrouver son public, Sinclair a conclu son message avec philosophie : « C'est la vie, c'est comme ça. Je vous retrouve bientôt. »