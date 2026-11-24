Et si une simple couche de peinture pouvait aider à rafraîchir nos logements pendant les fortes chaleurs ? C’est la promesse d’une innovation développée par une équipe de chercheurs de l’Université de Floride du Sud, aux États-Unis, sous la direction du professeur émérite Yogi Goswami.

Leur peinture blanche possède une propriété remarquable : elle est capable de réfléchir jusqu’à 98 % du rayonnement solaire. Autrement dit, elle absorbe très peu de l’énergie envoyée par le soleil. Mais son efficacité ne s’arrête pas là. Contrairement aux revêtements réfléchissants classiques, elle permet également d’évacuer la chaleur vers l’extérieur grâce à un phénomène appelé « refroidissement radiatif ».

Concrètement, la surface ne se contente pas de moins chauffer : elle peut devenir plus froide que l’air qui l’entoure.

Les premiers essais réalisés en extérieur, à Tampa, en Floride, sont particulièrement prometteurs. Pendant 28 jours, les chercheurs ont mesuré la température des surfaces recouvertes de cette peinture, entre 10 heures et 17 heures. Résultat : elles ont pu rester jusqu’à 13,5 °C en dessous de la température ambiante.

Une performance qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les bâtiments, en particulier dans les régions confrontées à des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents. En limitant l'accumulation de chaleur sur les toitures et les façades, cette peinture pourrait réduire les besoins en climatisation et, par conséquent, la consommation d’électricité.

Le chercheur à l'origine du projet avance même la possibilité de réaliser jusqu'à 50 % d'économies sur les factures énergétiques. Un chiffre qui reste toutefois à confirmer dans des conditions réelles, à plus grande échelle.

Cette innovation pourrait ainsi offrir une nouvelle piste pour rafraîchir les bâtiments sans augmenter leur consommation d'énergie. Reste désormais à vérifier son efficacité sur le long terme et à déterminer si sa fabrication peut être industrialisée à un coût accessible.