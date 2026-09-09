Adele et Rosalía ont dit non aux JO de Paris 2024

Lady Gaga, Céline Dion, Aya Nakamura, Gojira ou encore Juliette Armanet : le 26 juillet 2024, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris avait réuni un impressionnant casting musical. Pourtant, la liste aurait pu être encore plus spectaculaire.

Selon des informations du Parisien consacrées aux coulisses de l’événement, Adele et Rosalía auraient toutes les deux été envisagées avant de finalement renoncer à participer à la cérémonie.

Pour Adele, la raison serait avant tout liée à son propre calendrier. La chanteuse britannique préparait alors son impressionnante résidence à Munich, lancée quelques jours après les JO, en août 2024. Elle aurait donc préféré se consacrer entièrement à ces concerts plutôt que de rejoindre les festivités parisiennes.

Le cas de Rosalía est différent. Des discussions auraient bien eu lieu avec l'artiste espagnole, mais des incompatibilités d’agenda auraient empêché sa participation. Une absence d’autant plus remarquée qu’elle se trouvait à Paris à cette période et avait notamment participé à une soirée organisée par LVMH en prélude aux Jeux.

Daft Punk, Mylène Farmer et Gims également approchés

Adele et Rosalía ne seraient pas les seules stars à avoir décliné. Plusieurs artistes français auraient également été envisagés, parmi lesquels Gims, Mylène Farmer et Daft Punk.

La possible reformation du duo casqué avait particulièrement alimenté les fantasmes avant la cérémonie. Victor Le Masne, directeur musical de l’événement, explique cependant avoir rapidement compris que cette perspective n’aboutirait pas. Les Daft Punk ayant décidé de mettre fin à leur aventure commune en 2021, il n’aurait pas insisté face à leur refus.

Le spectacle a malgré tout réservé plusieurs séquences devenues emblématiques, jusqu’à l’apparition finale de Céline Dion au premier étage de la tour Eiffel, où elle a interprété L’Hymne à l’amour. Sa participation avait d’ailleurs été préparée sous le nom de code « Ferdinand » afin de préserver le secret.

Deux ans plus tard, on découvre donc que la cérémonie d’ouverture des JO de Paris aurait pu réunir encore davantage de superstars. Adele et Rosalía resteront parmi les grands rendez-vous manqués de cette soirée.