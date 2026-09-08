Quand un stade de NFL se transforme en centre de rentrée scolaire

Le décor est habituellement celui des grands rendez-vous sportifs américains. À l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, les tribunes accueillent les supporters des Dallas Cowboys. Mais le 1er août dernier, ce sont des milliers d’enfants qui ont investi les lieux pour préparer leur rentrée scolaire.

L’opération, baptisée « Back to School Kickoff », est organisée par le district scolaire d’Arlington. Son principe est simple : permettre aux familles qui en ont besoin de repartir avec gratuitement une partie de ce qui est nécessaire pour la rentrée.

Cette année, jusqu’à 10 000 élèves pouvaient notamment recevoir un sac à dos rempli de fournitures scolaires. Mais l’opération ne s’arrête pas aux cahiers et aux crayons. Des chaussures et des coupes de cheveux gratuites sont également proposées aux enfants. Des professionnels et des bénévoles assurent aussi des dépistages médicaux et dentaires.

Autre particularité : le stade se transforme en véritable village de services. Près d’une centaine d’associations et d’organismes sont présents pour renseigner les familles sur la garde d’enfants, les activités extrascolaires ou encore différents dispositifs d’aide. Plus de 800 bénévoles participent à l’organisation.

Derrière cette journée, on retrouve notamment des entreprises, des associations et la Gene and Jerry Jones Arlington Youth Foundation, liée à la famille propriétaire des Dallas Cowboys. L’objectif est aussi de mobiliser les acteurs économiques et associatifs locaux autour des besoins des élèves.

L’événement en est déjà à sa douzième édition. Selon Arlington ISD, près de 100 000 familles ont bénéficié de cette opération depuis sa création.

L’image est assez symbolique : pendant quelques heures, l’un des temples du sport américain ne sert plus à vendre du spectacle, mais à réduire le coût de la rentrée pour les familles. Un stade de plusieurs dizaines de milliers de places devient ainsi, le temps d’une journée, un immense centre d’entraide.