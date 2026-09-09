Soprano débarque le 26 juin 2027 au Stade Marie-Marvingt du Mans pour son Karaoke Stadium Tour

Attendez-vous à danser et chanter sur les tubes de Soprano le 26 juin 2027 au Stade Marie-Marvingt du Mans. L’artiste marseillais a annoncé une tournée des stades à partir du printemps prochain. Il débutera par Lille, le 5 juin 2027, avant de passer par Le Mans.

Un concert qui avait fait l’objet d’une affiche accompagnée d’un message énigmatique : « Je ne fais pas le Stade de France, mais les stades de France. »

Le principe de ce Karaoké Tour est simple : une scène pensée pour les stades et surtout transformée en véritable scène de karaoké, afin de permettre au public de reprendre en chœur les plus grands succès de Soprano. Une façon également de célébrer ses près de 30 ans de carrière.