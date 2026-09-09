Soprano débarque le 26 juin 2027 au Stade Marie-Marvingt du Mans pour son Karaoke Stadium Tour
Publié : 9 septembre 2026 à 10h20 par Elodie Quesnel
Fin du suspense ! C'est bien Soprano qui sera en concert le 26 juin 2027 au Stade Marie-Marvingt du Mans. Il proposera son "Karaoke Tour" du nom de son nouvel album attendu pour le printemps
Attendez-vous à danser et chanter sur les tubes de Soprano le 26 juin 2027 au Stade Marie-Marvingt du Mans. L’artiste marseillais a annoncé une tournée des stades à partir du printemps prochain. Il débutera par Lille, le 5 juin 2027, avant de passer par Le Mans.
Un concert qui avait fait l’objet d’une affiche accompagnée d’un message énigmatique : « Je ne fais pas le Stade de France, mais les stades de France. »
Le principe de ce Karaoké Tour est simple : une scène pensée pour les stades et surtout transformée en véritable scène de karaoké, afin de permettre au public de reprendre en chœur les plus grands succès de Soprano. Une façon également de célébrer ses près de 30 ans de carrière.
Un dispositif inédit pour l'artiste
Pour cette tournée des stades, Soprano a imaginé un dispositif scénographique à la hauteur de ces grandes enceintes. Avec notamment la Pelouse d’Or, une catégorie qui permettra aux spectateurs d’accéder directement au cœur de la scène, au plus près de l’artiste.
Rien d’étonnant lorsque l’on sait que le rappeur, révélé au sein du groupe marseillais Psy 4 de la Rime, est depuis plusieurs années l’une des grandes figures les plus populaires de la musique française.
L’année 2027 sera particulièrement chargée pour l’artiste puisqu’au printemps, Soprano sortira un nouvel album, KARAOKE, qui donnera, vous l’aurez compris, son nom à la tournée.
Ouverture de la billetterie dès ce 9 septembre à 12h
Pour vivre l’un des plus grands rendez-vous musicaux de l’été 2027, il faudra être au rendez-vous ce mercredi 9 septembre à midi pour la prévente Fnac.
La vente générale se tiendra ce vendredi 11 septembre à 12 h.