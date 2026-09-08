Ulysse dévoile une ballade pop-rock avec son single « Petit Frère »

La Star Ac’ aurait trouvé son égérie rock ? L’ancien candidat du télécrochet, Ulysse a dévoilé son nouveau single Petit frère, vendredi 4 septembre. Sur des rythmiques pop-rocks, il développe un récit introspectif utilisant son petit frère comme médium. Il explique le mal-être face aux regards de la société et l’importance de s’écarter de ce regard pour trouver sa place. Il consolide son single d’un refrain efficace et entêtant. À partir d’octobre, les fans d’Ulysse auront la possibilité de le voir sur scène à travers la France lors de sa tournée.