Ulysse dévoile une ballade pop-rock avec son single « Petit Frère »
Publié : 8 septembre 2026 à 14h54 par Robin LECOMTE
Crédit image: elkesrg
Vendredi 4 septembre, Ulysse a sorti son nouveau single « Petit Frère », avant d’entamer sa tournée le mois prochain. L’ancien candidat de la Star Academy développe encore un peu plus son univers pop-rock.
La Star Ac’ aurait trouvé son égérie rock ? L’ancien candidat du télécrochet, Ulysse a dévoilé son nouveau single Petit frère, vendredi 4 septembre. Sur des rythmiques pop-rocks, il développe un récit introspectif utilisant son petit frère comme médium. Il explique le mal-être face aux regards de la société et l’importance de s’écarter de ce regard pour trouver sa place. Il consolide son single d’un refrain efficace et entêtant. À partir d’octobre, les fans d’Ulysse auront la possibilité de le voir sur scène à travers la France lors de sa tournée.