Ce DJ devient le nouveau directeur de la Star Academy

C’est une annonce symbolique. Mosimann sera le nouveau directeur de la Star Academy, à partir du lancement de la quatorzième saison, prévu le 10 octobre 2026 sur TF1. Il succède à Michael Goldman, qui occupait le poste depuis le retour du programme en 2022. Mosimann avait lui-même remporté la septième saison de l’émission en 2008, à seulement 20 ans. « C’était le moment de boucler la boucle », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission Quotidien, où la nouvelle a été officialisée le 7 septembre.

Depuis sa victoire, Mosimann a évidemment parcouru beaucoup de chemin. Le chanteur s’est progressivement imposé comme DJ, compositeur, arrangeur et producteur, développant une carrière très éloignée de l’image du jeune candidat de télé-crochet de ses débuts. Un parcours qui pourrait justement lui permettre d’apporter aux élèves une vision très concrète de l’après Star Academy. Comme Michael Goldman avant lui, il leur apprendra à chanter, mais aussi comprendre l’industrie musicale, construire un univers et trouver sa propre identité.

Un directeur façon « grand frère »

Et visiblement, Mosimann n’a pas envie de reproduire exactement le modèle de ses prédécesseurs. Interrogé sur sa manière d’occuper le poste, il a expliqué vouloir être davantage un « grand-frère » qu’un directeur traditionnel, avec l’envie de comprendre qui sont les élèves, ce qu’ils veulent raconter et quels artistes ils souhaitent devenir.

Le nouveau directeur explique vouloir pousser les élèves à aller au bout d’un processus créatif plus personnel et plus incarné, plutôt que de leur imposer une manière de chanter ou une image prédéfinie.

Mosimann a révélé avoir rencontré une vingtaine de candidats et s’est montré particulièrement enthousiaste face au niveau de cette nouvelle promotion. Il assure avoir été impressionné par les profils rencontrés, même si la sélection définitive des élèves n’est pas encore connue.

Une nouvelle équipe pour une nouvelle saison

Le changement ne concerne d’ailleurs pas uniquement la direction. Plusieurs figures historiques de la version relancée en 2022 ont annoncé leur départ, notamment Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. Le casting des professeurs évolue donc lui aussi, alors que la production prépare une nouvelle saison de l’émission.

Et forcément, avec Mosimann aux commandes, les attentes sont élevées. Le nouveau directeur connaît de l’intérieur les joies, les frustrations et l’exposition médiatique liées à la compétition. Près de deux décennies après sa propre aventure, il va désormais devoir repérer les talents, les conseiller, les pousser et parfois les recadrer.

Le compte à rebours est donc lancé, la Star Academy fera son retour le samedi 10 octobre 2026 sur TF1, avec Mosimann à la tête du château de Dammarie-les-Lys.