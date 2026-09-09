Star Academy : Nikos Aliagas dévoile la date de la 14e saison par erreur

Tout commence avec l’officialisation de l’arrivée de Mosimann à la direction du château. Vainqueur de la saison 7, celui que les téléspectateurs avaient découvert sous le nom de Quentin Mosimann succède à Michael Goldman.

Le secret n’aura pas tenu très longtemps. Alors que TF1 n’a pas encore officiellement communiqué la date de lancement de la prochaine saison de la Star Academy, Nikos Aliagas semble avoir vendu la mèche sur les réseaux sociaux .

Invité de Quotidien, le DJ et producteur explique vouloir « boucler la boucle » en revenant dans l’émission qui l’a révélé. Il souhaite surtout accompagner les nouveaux élèves sans leur imposer une direction artistique, mais en les aidant à développer leur propre identité.

Nikos Aliagas a rapidement salué cette nomination sur ses réseaux sociaux, soulignant le parcours d’un artiste désormais capable de « chanter, de composer, de produire et de réinventer sa musique ».

La Star Academy de retour le 10 octobre ?

C’est à la fin de son message que l’animateur aurait laissé échapper l’information attendue par les fans : « La Star Academy revient en direct le samedi 10 octobre sur TF1 », avec une nouvelle promotion.

Une phrase rapidement supprimée. Le message indique désormais simplement que la Star Academy revient « bientôt sur TF1 ». Sauf nouveau changement, cette publication laisse donc fortement penser que la saison 14 débutera samedi 10 octobre 2026.

D’autres inconnues entourent encore cette nouvelle promotion. Le nom de Vianney circule notamment pour devenir le parrain de la saison, sans confirmation officielle pour le moment.

Céline Dion ne serait en revanche pas choisie comme marraine, mais pourrait malgré tout occuper une place importante dans l’émission. Selon les informations qui circulent, Destin pourrait devenir l’hymne de la promotion 2026 et un prime pourrait être consacré à la chanteuse. Là encore, ces éléments restent à confirmer.

Une certitude désormais : avec Mosimann à sa tête, la Star Academy prépare un nouveau chapitre. Et grâce à Nikos Aliagas, les fans ont peut-être déjà la date à entourer dans leur calendrier.