De Créteil à Londres… à la voile : le pari fou de deux amis du Val-de-Marne

Partir de Créteil pour rejoindre Londres, oui. Mais pas en avion, en train ou même en voiture. Deux amis du Val-de-Marne, Timothée Gerlinger et Amael Lavigne, ont choisi un moyen de transport nettement plus original : un voilier. Leur objectif est de relier leur ville de départ à la capitale britannique en naviguant au maximum à la force du vent. Une aventure qui commence loin de la mer, puisque Créteil se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de Londres et, surtout, à l’intérieur des terres.

Pour y parvenir, les deux navigateurs doivent d’abord emprunter les voies navigables franciliennes avant de poursuivre leur route vers la Manche. Leur parcours ne ressemble donc pas à une simple traversée maritime. Il faut composer avec les contraintes propres à la navigation fluviale, notamment les écluses, les courants et le trafic sur les cours d’eau.

Une fois arrivés sur la façade maritime, une autre partie du défi commence : affronter les conditions de navigation en mer et les aléas de la météo pour finalement atteindre Londres. Le projet tient autant de l’aventure sportive que du voyage. Les deux amis souhaitent documenter leur périple et montrer qu’un trajet qui paraît improbable peut être réalisé autrement qu’en empruntant les moyens de transport traditionnels.

Car c’est aussi ce qui fait l’originalité de leur défi : leur voyage commence presque au cœur de la région parisienne, dans une ville qui n’a rien d’un port de départ pour une traversée vers l’Angleterre. De Créteil à Londres, leur itinéraire transforme ainsi un trajet banal entre deux grandes villes européennes en une véritable expédition, avec pour seul moteur… le vent.