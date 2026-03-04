Aéroports parisiens : pourquoi les retards s’enchaînent-ils ?

On le savait déjà : la ponctualité n’est pas le point fort des aéroports parisiens. Mais les chiffres publiés cette année confirment une tendance préoccupante.

Selon une étude de la plateforme d’assistance Flightright, plus de 123 000 vols ont été retardés ou annulés au départ de la capitale en 2025. Cela représente un peu plus d’un vol sur trois. Un constat qui pèse lourd pour les voyageurs comme pour les compagnies aériennes.

À première vue, les causes semblent bien connues. La météo capricieuse, les épisodes de grèves ou encore les contraintes de sécurité sont souvent pointés du doigt. Pourtant, ces explications ne suffisent pas à comprendre l’ampleur du phénomène. Derrière ces retards à répétition se cache un mécanisme bien plus discret : l’attribution des créneaux horaires, appelés “slots”.

Chaque avion ne peut décoller ou atterrir qu’à un horaire extrêmement précis. Ces créneaux sont attribués par la Direction générale de l’aviation civile, dans le respect du règlement européen encadrant l’allocation des slots. Ce système vise à organiser le trafic aérien de manière fluide et équitable entre les compagnies. Mais il a aussi un effet domino redoutable : lorsqu’un vol rate son créneau en raison d’un retard, il ne peut pas forcément être reprogrammé immédiatement. Le vol suivant, prévu sur le même créneau ou utilisant le même appareil, se retrouve à son tour bloqué. Les retards se propagent alors rapidement sur l’ensemble de la journée.

Ce mécanisme est d’autant plus fragile que les aéroports parisiens fonctionnent à flux tendu. La majeure partie du trafic international et long-courrier français transite par Paris, concentrant une activité considérable sur un nombre limité de plateformes. À la différence de l’Allemagne, qui répartit son trafic entre plusieurs grands hubs comme Munich, Francfort, Berlin ou Hambourg, la France centralise largement ses liaisons aériennes.

Résultat : au moindre grain de sable, la machine s’enraye. La combinaison d’un système de créneaux rigide et d’une forte concentration du trafic transforme le plus petit retard en véritable casse-tête logistique, voire en chaos pour les passagers.