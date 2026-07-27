Maladie de Charcot : le tofersen, un traitement qui change la stratégie face à la maladie

Pendant longtemps, la maladie de Charcot a représenté l’un des symboles des maladies contre lesquelles la médecine semblait désarmée.

Cette maladie neurodégénérative, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), entraîne une destruction progressive des neurones qui commandent les muscles. Peu à peu, les patients perdent leur force musculaire, leur mobilité, puis peuvent souffrir de graves difficultés respiratoires. Jusqu’à présent, les traitements disponibles permettaient seulement de ralentir légèrement son évolution, sans agir directement sur son origine.

L’arrivée du tofersen ouvre une nouvelle perspective. Ce médicament ne constitue pas un remède miracle, mais il marque un changement important dans la manière d’aborder la maladie. Il s’adresse aux patients atteints d’une forme particulière de SLA liée à une mutation du gène SOD1, une anomalie génétique responsable d’environ 1 à 2 % des cas.

Cette mutation entraîne la production d’une protéine anormale qui devient toxique pour les neurones. Le tofersen agit précisément à ce niveau. Il appartient à une nouvelle génération de traitements appelés « oligonucléotides antisens ». Son principe : bloquer le message génétique qui ordonne à la cellule de fabriquer cette protéine dangereuse. Au lieu d’attendre que les neurones soient détruits pour tenter de limiter les conséquences, le médicament cherche donc à empêcher le mécanisme responsable des dégâts.

Les premiers résultats ont été accueillis avec prudence, mais ils ont montré une diminution importante de la protéine toxique et de certains marqueurs de progression de la maladie. Des données recueillies sur une période plus longue suggèrent également un ralentissement de l’évolution chez certains patients.

Il faut toutefois garder une grande prudence. Le tofersen ne concerne qu’une minorité des personnes atteintes de la maladie de Charcot. Il ne permet pas de stopper totalement la maladie et ne répare pas les neurones déjà détruits. Son objectif principal reste de ralentir son avancée.