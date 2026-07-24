KATSEYE dévoile « ANIMAL », coécrit par Ed Sheeran

KATSEYE poursuit son ascension sur la scène pop internationale. Après plusieurs titres remarqués, le groupe formé par HYBE et Geffen Records dévoile « ANIMAL », un nouvel extrait de son troisième EP, WILD, dont la sortie est prévue le 14 août 2026.

Pour ce morceau, KATSEYE s'est entouré d'une équipe de prestige. Ed Sheeran figure parmi les auteurs de la chanson, aux côtés de Johnny McDaid (Snow Patrol), Blake Slatkin, producteur récompensé aux Grammy Awards pour son travail sur « About Damn Time » de Lizzo, et Omer Fedi, connu pour avoir participé à l'écriture de nombreux hits internationaux comme « STAY » de The Kid LAROI et Justin Bieber.

Musicalement, « ANIMAL » mêle une production pop moderne à un refrain particulièrement efficace, confirmant la volonté du groupe de s'imposer sur la scène internationale avec des morceaux calibrés pour les playlists du moment.

Le clip, dévoilé en même temps que le single, attire lui aussi l'attention grâce à la présence de Demi Moore. L'actrice américaine, récemment saluée pour sa performance dans The Substance, apparaît dans une vidéo à l'univers cinématographique qui accompagne parfaitement l'énergie du morceau.

Avec « ANIMAL », KATSEYE confirme les ambitions de son prochain projet. À quelques semaines de la sortie de WILD, le groupe continue de séduire un public toujours plus large et s'impose comme l'une des formations pop les plus prometteuses de sa génération.