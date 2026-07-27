Helena annule un concert à la dernière minute pour raisons médicales
Publié : 27 juillet 2026 à 9h08 par Iris
Nouvelle déconvenue pour Helena cet été. Après deux annulations liées à la météo, la chanteuse découverte dans la Star Ac a cette fois dû renoncer à monter sur scène en raison de son état de santé.
L'été se révèle décidément compliqué pour Helena. En pleine tournée des festivals, la chanteuse a été contrainte d'annuler le concert qu'elle devait donner ce vendredi 24 juillet au Martigues Summer Festiv'Halle, dans les Bouches-du-Rhône.
Cette fois, ce ne sont ni la canicule ni les intempéries qui sont en cause. Les organisateurs ont annoncé que l'artiste devait observer un repos immédiat pour des raisons médicales.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le festival a expliqué : « Nous sommes au regret de vous annoncer que, pour des raisons médicales nécessitant un repos immédiat, Helena ne sera pas en mesure d'assurer son concert prévu ce soir. »
Un été marqué par plusieurs annulations
Cette nouvelle annulation s'ajoute à une série de contretemps pour l'ancienne demi-finaliste de la Star Academy. Fin juin, Helena avait déjà dû renoncer à se produire aux Solidays, à Paris, en raison des fortes chaleurs qui avaient conduit les organisateurs à adapter la programmation.
La semaine dernière, c'est le World Festival Ambert, dans le Puy-de-Dôme, qui avait été annulé à cause des intempéries.
À Martigues, le concert de Styleto a également été annulé. Les organisateurs ont précisé que l'ensemble des billets serait remboursé, selon les modalités habituelles des différents points de vente.
Malgré ces contretemps, Helena poursuit une année exceptionnelle. Son premier album, certifié double disque de platine, s'est imposé comme l'un des grands succès francophones de ces derniers mois et sa tournée estivale doit se poursuivre dès que son état de santé le permettra.