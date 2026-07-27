Helena annule un concert à la dernière minute pour raisons médicales

L'été se révèle décidément compliqué pour Helena. En pleine tournée des festivals, la chanteuse a été contrainte d'annuler le concert qu'elle devait donner ce vendredi 24 juillet au Martigues Summer Festiv'Halle, dans les Bouches-du-Rhône.

Cette fois, ce ne sont ni la canicule ni les intempéries qui sont en cause. Les organisateurs ont annoncé que l'artiste devait observer un repos immédiat pour des raisons médicales.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le festival a expliqué : « Nous sommes au regret de vous annoncer que, pour des raisons médicales nécessitant un repos immédiat, Helena ne sera pas en mesure d'assurer son concert prévu ce soir. »